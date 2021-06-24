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Общество

В Чуйской области сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы

Сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы в Чуйской области, чтобы не допустить незаконного спуска поливной воды. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ходе ночного рейда на территории Московского района Чуйской области проверили 22 гидропоста и шлюза.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«На момент проверки в Московский район поступало 16,5 кубометра воды, из них утечка составила 1,3 кубических метра. При обследовании гидропоста «Р-19-3» установлено, что шлюз открыт и из него вытекает около 200-250 литров воды. По факту назначили служебное расследование», — говорится в сообщении.



Выяснилось, что шлюз гидропоста «Р-20-1» был аварийным, утечка составляла 159 литров воды. Наиболее проблемный 7-й пост БЧК взят под охрану сотрудниками ОВД Московского района.

Из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Проблема так и не решена.

Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198773/
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