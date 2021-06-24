В Чуйской области сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы

Сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы в Чуйской области, чтобы не допустить незаконного спуска поливной воды. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В ходе ночного рейда на территории Московского района Чуйской области проверили 22 гидропоста и шлюза.
«На момент проверки в Московский район поступало 16,5 кубометра воды, из них утечка составила 1,3 кубических метра. При обследовании гидропоста «Р-19-3» установлено, что шлюз открыт и из него вытекает около 200-
Выяснилось, что шлюз гидропоста «Р-20-1» был аварийным, утечка составляла
Из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Проблема так и не решена.
Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».