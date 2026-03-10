Опытом сокращения потерь воды в Узбекистане поделился Саидикрам Ниязходжаев

Опытом сокращения потерь воды в Узбекистане в эфире «Биринчи радио» поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол РУз в Кыргызстане Саидикрам Ниязходжаев.

По его словам, за последние годы на развитие водосберегающих технологий из бюджета было направлено более 60 триллионов сумов, а также $622 миллиона иностранных инвестиций.

В 2020 году новейшие технологии применялись лишь на 4 процентах орошаемых земель, а к 2026 году этот показатель достиг 60 процентов.

Он отметил, что таким образом ежегодно удается экономить около 2,5 миллиарда кубометров воды.

В стране сейчас проводится модернизация системы управления водными ресурсами, часть водных объектов передана в управление частникам, внедряется автоматизация гидропостов и цифровой мониторинг. Принята новая программа управления водными ресурсами и развития ирригационного сектора до 2028 года.

Сократить потери воды также планируется с установкой каналов с бетонным покрытием и снижением энергопотребления насосными станциями.