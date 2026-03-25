РФ ведет диалог по водным проблемам с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном

На международном форуме Tashkent Water Week 2026 в столице Узбекистана отмечено, что республика активно ведет диалог по вопросам водных ресурсов с Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном, несмотря на отсутствие общих трансграничных рек. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков.

РУз регулярно проводит совместные мероприятия, обменивается опытом и работает более чем в 50 рабочих группах, которые ежегодно собираются для обсуждения приоритетных направлений. Такой формат сотрудничества позволяет внедрять современные технологии и вырабатывать устойчивые решения в сфере рационального использования водных ресурсов.

Главная тема форума — «Технологии и инновации в управлении водными ресурсами, Центральная Азия и глобальный водный цикл». Организатором выступает правительство Узбекистана. В программе — 16 сессий, участие в которых принимают 80 спикеров и более 1,2 тысячи делегатов из 19 стран, включая Россию, Китай, Германию, Францию, Саудовскую Аравию и другие.

Форум объединяет представителей власти, бизнеса и науки, создавая условия для внедрения инновационных разработок в практику управления водными ресурсами.