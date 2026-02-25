Турецкая компания AKPLAS инвестирует в завод поливных систем в Кыргызстане

Фото Министерства экономики и коммерции КР. Завод поливных систем построят в Кыргызстане

В Московском районе Чуйской области планируют построить завод по производству оборудования для систем капельного и дождевального орошения. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции КР.

По его данным, производственный комплекс разместят на земельном участке площадью 10 гектаров в Ак-Суйском айыльном аймаке.

Инвестором проекта выступила турецкая компания AKPLAS PLASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş. Предприятие специализируется на выпуске современных решений для сельскохозяйственного орошения и водной инфраструктуры. В том числе систем капельного и дождевального полива, полимерных труб, оборудование для фильтрации и сепарации воды.