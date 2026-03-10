10:33
О распределении водных ресурсов рассказал посол Узбекистана в Кыргызстане

О работе Кыргызстана и Узбекистана по вопросам распределения водных ресурсов и управления трансграничными реками в эфире «Биринчи радио» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в КР Саидикрам Ниязходжаев.

Он отметил, что в условиях дефицита воды рациональное использование ресурсов становится одной из ключевых задач для стран Центральной Азии.

По его словам, сотрудничество установлено на уровне межправительственных связей и механизмов, например, регулярно проходят заседания совместной комиссии по водным вопросам. 

Стороны решают вопросы распределения водных ресурсов в трансграничных реках, подготовку к вегетационному периоду, повышение эффективности водопользования и адаптацию системы управления к климатическим изменениям, а также проводят региональную координацию режимов работы водохранилищ и гидроузлов.

Эта работа ведется в трехстороннем формате. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан регулируют работу всей водно-энергетической системы региона.

Отдельно он отметил совместный гидроэнергетический проект Камбар-Атинская ГЭС‑1, который рассматривается как один из ключевых для регионального сотрудничества.

По словам Ниязходжаева, стороны также взаимодействуют при ремонте водных объектов и гидротехнических сооружений.

«Когда требуется ремонт каналов или гидроузлов, расположенных на территориях наших стран, мы официально обращаемся к кыргызской стороне, предоставляем список техники и специалистов. После согласования они выезжают на место и проводят необходимые работы», — сообщил он.

Посол также рассказал о мерах, которые принимаются в Узбекистане для экономии воды. По его словам, с 2020 по 2024 годы на развитие водосберегающих технологий было направлено более 60 триллионов сумов бюджетных средств и $622 миллиона иностранных инвестиций.

Если в 2020 году такие технологии применялись лишь на 4 процентах орошаемых земель, то к 2026 году этот показатель достиг 60 процентов, или около 2,6 миллиона гектаров.

«Благодаря этим мерам ежегодно удается экономить около 2,5 миллиарда кубометров воды», — отметил он.

Кроме того, в стране проводится модернизация системы управления водными ресурсами: часть водных объектов передана в управление частному сектору, внедряется автоматизация гидропостов и цифровой мониторинг.

В 2024 году была принята новая программа управления водными ресурсами и развития ирригационного сектора до 2028 года. В рамках программы планируется расширить применение водосберегающих технологий до 3,5 миллиона гектаров, что составит около 80 процентов орошаемых земель.

Также ожидается сокращение потерь воды за счет увеличения доли каналов с бетонным покрытием и снижение энергопотребления насосных станций.

По словам дипломата, отдельное внимание уделяется подготовке кадров для водного хозяйства. В Узбекистане планируется создать учебный центр на 200 мест для подготовки специалистов отрасли.
