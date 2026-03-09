Кыргызстан и Корея обсудили сотрудничество в сфере управления водными ресурсами

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Кыргызской Республике Кимом Квангдже. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей в различных сферах, уделив особое внимание сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами.

«Также обсуждены вопросы подготовки двусторонних документов между Кыргызстаном и Кореей, которые планируется рассмотреть в рамках международного мероприятия высокого уровня, запланированного на текущий год. Отмечено, что между Минводсельпромом и Кореей активно развивается сотрудничество по четырем направлениям: животноводство, семеноводство, продовольственная безопасность и водные ресурсы. Стороны рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов», — говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) в Кыргызстане Лим Со Йон и директор Центра международной программы сельского хозяйства Кореи (KOPIA) в Кыргызстане Кванг Сог Чу, принимавшие участие во встрече, выразили благодарность за совместную реализацию многочисленных проектов и сотрудничество по текущим инициативам, а также подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию.

В завершение Эрлист Акунбеков и посол Ким Квангдже договорились продолжать конструктивное сотрудничество и дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства.