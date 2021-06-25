В Бишкеке 25 июня дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо», «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Бердибаева, Садыбакасова, Ойсул-Ата), «Ак-Ордо» (улицы Ара-Коль, Улу-Тоо, Улук-Тоо, Макмал, Бештектир, Терек-Сай), «Орок» (улица Кочкор-Ата), «Ак-Босого» (улицы Архитекторная, Тулебердиева, Саадаева, Ынтымак, Манаса, Чуй, 17, 21);

9.30-18.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Жамгырчыновой, Месароша, Ильменской, Серпуховской, Волковой, Боконбаева, проспекта Манаса, село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Кумара, Иманалиева);

9.30-12.00 — микрорайон «Тунгуч», 1, 3, 4, 12, 17, 17/2;

9.30-19.00 — отрезки улиц Кийизбаевой, Каменной, Токтоналиевой, Ахунбаева, Орозбекова, Васильева, Элебесова, переулок Ботанический;

10.00-15.00 — жилмассивы «Куйручук» (улица Тон), «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Санжыра);

11.00-14.00 — средняя школа № 88.

У кого намечается той

Арзыбек Кожошев

Родился 25 июня 1968 года в Оше. Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР.

Памятные даты

День дружбы и единения славян

Этот праздник учрежден в 1990-х годах и создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.

Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Беларуси, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, Америке и Австралии.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Болот Бейшеналиев

В 1937 году в селе Калмак-Ашуу родился кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более 100 ролей.

Умер 18 ноября 2002-го.

Погиб Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев

Фото ussr22.su. Джумаш Асаналиев

10 мая 1923 года в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района родился Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев.

Пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В 1944-м в ходе боя тяжело ранили командира пулеметного расчета. Джумаш Асаналиев заменил выбывшего из строя командира. На следующий день, оставшись один, он продолжал вести бой. Когда кончились боеприпасы, в ход пошли гранаты. Последней подорвал себя и окруживших его фашистов.

Его именем названа улица в Минске и установлен памятник.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО и галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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