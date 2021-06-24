Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову

Глава бишкекского муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову с просьбой помочь в ситуации, сложившейся вокруг парка Кычана Джакыпова. Свое обращение она опубликовала в Facebook.

По ее словам, бизнесмен Аскар Салымбеков ввел в заблуждение главу государства накануне во время встречи президента с предпринимателями.

«Никто не требует проверять его бизнес, пусть богатеет день ото дня, создает и финансирует партии, борется за власть и прочее. Речь идет о нарушении закона при предоставлении ему на 49 лет территории парка, являющегося памятником паркового искусства», — написала глава «Городских парков».

Нарушена статья 78 Земельного кодекса, согласно которой земли общего пользования не приватизируются и только в исключительных случаях могут сдаваться в аренду на 5 лет. Калича Умуралиева

Калича Умуралиева отмечает, что, помимо парка Кычана Джакыпова, Бишкек лишился и других особо охраняемых парковых территорий.

Фото со страницы Каличи Умуралиевой в Facebook

«В советское время был парк «Аламедин». Салымбеков в свой последний день на посту мэра постановлением отдал этот парк на 49 лет ОсОО «Дордой базары», который превратил парк в базар», — напоминает Калича Умуралиева.

То, что произошло в этих парках, это уничтожение зеленой зоны. Калича Умуралиева

Глава городских парков призывает президента «разобраться с этой ситуацией и принять решение в интересах законности и справедливости». «Надеюсь, вы не позволите уничтожать парки и скверы нашего города. Надо подумать и о том, что мы оставим нашим детям и внукам», — отметила глава муниципального предприятия.

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Напомним, накануне президент ассоциации «​Дордой» Аскар Салымбеков на встрече главы государства с бизнес-сообществом пожаловался Садыру Жапарову на то, что госорганы под разными предлогами пытаются забрать у него часть парка Кычана Джакыпова, на которой он в свое время построил футбольные поля. Особый акцент бизнесмен сделал на то, что до него это место было заброшенным и он якобы приложил немало усилий для его восстановления. Редакция 24.kg показала, как на самом деле сегодня выглядит парк Кычана Джакыпова.