Путь в ад на одном выезде: дорога у «Дордоя» вызывает километровые заторы

В районе завода асфальтобетонного покрытия, расположенного рядом с рынком «Дордой», каждый день образовывается серьезная пробка. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, на одной дороге машины едут в две противоположные стороны, нет регулировочных знаков и светофоров. Водители не могут ни выехать из «Дордоя», ни заехать туда.

В последний раз горожане просидели в автобусе полтора часа — их не пропускал большой поток автомобилей.

Люди призывают местные власти установить светофор или организовать регулировку движения, чтобы решить проблему, разгрузить самый большой рынок страны и избежать дальнейших пробок.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.