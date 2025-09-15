Транспортный коллапс в Бишкеке: жители часами не могут уехать с «Дордоя»

В Бишкеке жители пожаловались на транспортный коллапс у рынка «Дордой». В соцсетях опубликованы видео, на которых видно, как сотни людей безуспешно пытаются уехать домой.

По словам очевидцев, автобусов катастрофически не хватало. Люди более часа ждали на остановках, чтобы хоть как-то «впихнуться» в переполненный транспорт.

Ситуация вызвала активное обсуждение у пользователей. Горожане отмечают, что проблема с общественным транспортом возле крупнейшего рынка столицы повторяется регулярно, однако решения до сих пор нет. Многие требуют от городских властей увеличить количество автобусов и наладить транспортное сообщение в часы пик.

