09:50
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке благоустроят озеро и прилегающую территорию возле рынка «Дордой»

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Мэр Айбек Джунушалиев 16 марта провел встречу с президентом Ассоциации «Дордой» Аскаром Салымбековым, на которой обсудили вопросы благоустройства территории рынка «Дордой», особое внимание уделив озеру и прилегающей зоне. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.

По словам главы столицы, город поддерживает развитие бизнеса, но оно должно происходить системно и с соблюдением городских требований. В связи с этим на территории, прилегающей к озеру рядом с рынком, планируется провести масштабные работы по благоустройству.

Проект предусматривает ограждение озера, очистку и упорядочение прилегающей территории, а также создание прогулочной зоны, которая станет более безопасным и комфортным пространством для посетителей рынка и жителей города.

В рамках общего улучшения инфраструктуры рынка рассматривается строительство многоярусных парковок, а также упорядочивание парковочных мест.

Мэр поручил вернуть все парковочные зоны на территории рынка на баланс муниципалитета с внедрением системы оплаты через QR-коды.

Президент Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков отметил, что строительство дорог на территории рынка начнется с 1 апреля 2026 года.

По итогам встречи Айбек Джунушалиев поручил Свердловской районной администрации, управлению муниципальной собственности и управлению по контролю за землепользованием завершить подготовительные работы, включая демонтаж объектов, которые мешают благоустройству территории вокруг озера и реализации инфраструктурных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366249/
просмотров: 231
Версия для печати
17 марта, вторник
09:48
Атака на Иран. Вероломным нападением США и Израиля назвал МИД РФ конфликт Атака на Иран. Вероломным нападением США и Израиля назв...
09:33
Без паники. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной
09:31
Кыргызстан вернул 82 тысячи 830 саженцев в Узбекистан
09:29
В Бишкеке благоустроят озеро и прилегающую территорию возле рынка «Дордой»
09:28
Кыргызстан и GIZ подписали соглашение о развитии «зеленых» навыков для ЦА