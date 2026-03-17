В Бишкеке благоустроят озеро и прилегающую территорию возле рынка «Дордой»

Мэр Айбек Джунушалиев 16 марта провел встречу с президентом Ассоциации «Дордой» Аскаром Салымбековым, на которой обсудили вопросы благоустройства территории рынка «Дордой», особое внимание уделив озеру и прилегающей зоне. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.

По словам главы столицы, город поддерживает развитие бизнеса, но оно должно происходить системно и с соблюдением городских требований. В связи с этим на территории, прилегающей к озеру рядом с рынком, планируется провести масштабные работы по благоустройству.

Проект предусматривает ограждение озера, очистку и упорядочение прилегающей территории, а также создание прогулочной зоны, которая станет более безопасным и комфортным пространством для посетителей рынка и жителей города.

В рамках общего улучшения инфраструктуры рынка рассматривается строительство многоярусных парковок, а также упорядочивание парковочных мест.

Мэр поручил вернуть все парковочные зоны на территории рынка на баланс муниципалитета с внедрением системы оплаты через QR-коды.

Президент Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков отметил, что строительство дорог на территории рынка начнется с 1 апреля 2026 года.