Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов

После цифровизации крупнейших рынков Кыргызстана — «Дордой» и «Кара-Суу» — налоговые поступления значительно увеличились. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, ранее сборы с рынка «Дордой» с трудом достигали 650 миллионов сомов, тогда как после внедрения цифровых систем они выросли до 1 миллиарда 300 миллионов сомов, фактически удвоившись.

Аналогичная динамика наблюдается и на рынке «Кара-Суу».

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что рост связан с созданием более благоприятных условий для бизнеса и снижением административного давления.

Он подчеркнул, что внедрение контрольно-кассовых машин (ККМ) не должно быть обязательным для продавцов до тех пор, пока не будут полностью созданы все необходимые условия.