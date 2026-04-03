Экономика

Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов

После цифровизации крупнейших рынков Кыргызстана — «Дордой» и «Кара-Суу» — налоговые поступления значительно увеличились. Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, ранее сборы с рынка «Дордой» с трудом достигали 650 миллионов сомов, тогда как после внедрения цифровых систем они выросли до 1 миллиарда  300 миллионов сомов, фактически удвоившись.

Аналогичная динамика наблюдается и на рынке «Кара-Суу».

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что рост связан с созданием более благоприятных условий для бизнеса и снижением административного давления.

Он подчеркнул, что внедрение контрольно-кассовых машин (ККМ) не должно быть обязательным для продавцов до тех пор, пока не будут полностью созданы все необходимые условия.
Материалы по теме
Пилотная система электронного счета-фактуры с ЭТТН вызывает много вопросов
Кыргызстан держит одни из самых низких налогов в Центральной Азии
ГНС: Если налог со счета граждан списали дважды, излишки не «сгорят»
ГНС: Списание налогов со счетов поможет гражданам избежать переплат
ГНС: У нас нет прямого доступа к банковским счетам граждан
Это крайняя мера. ГНС объяснила, как будут списывать долги со счетов граждан
Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке
Животноводческим экспортерам сумму доначисленного налога снизят до 3 процентов
Налоговые долги будут списывать автоматически со счетов граждан
Садыр Жапаров принял гендиректора швейцарской компании SICPA SA. Что обсуждали
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;2&nbsp;апреля Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
&laquo;Кыргызалтын&raquo; получил право пользования недрами на&nbsp;месторождении Талды-Булак «Кыргызалтын» получил право пользования недрами на месторождении Талды-Булак
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на...
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления
08:29
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие