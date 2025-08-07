На рынке «Дордой» демонтируют постройки, мешающие строительству дороги

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел обход рынков «Дордой» и «Ош базары» и оценил состояние благоустройства, очистку от несанкционированной торговли и соблюдение требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Он распорядился начать реконструкцию внутренней дороги с обустройством тротуаров и ирригационной системы рынка «Дордой» и встретился с предпринимателями.

Городским службам поручено:

провести проверку правоустанавливающих документов на контейнеры;

вручить уведомления о добровольном демонтаже объектов, препятствующих строительству дороги;

обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности на всей территории рынка.

Акимиат Ленинского района должен завершить все необходимые работы на территории Ошского рынка, а также демонтировать объекты без разрешительных документов вдоль реки Ала-Арча и расчистить прилегающие участки от мусора.