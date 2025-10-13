Рейд на «Дордое»: незаконная торговля, эвакуированные авто и штрафы

В столице на территории рынка «Дордой» и прилегающих улицах провели рейды. Об этом сообщили в Свердловском акимиате.

В проверке участвовали представители управления по контролю за землепользованием, управления градостроительства и архитектуры, муниципальной инспекции, МЧС, УВД, управления Патрульной службы милиции, ЦГСЭН, МП «Бишкекзеленстрой», МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» и МТУ № 302.

Рейд проводили на улицах Кожевенной и Ибраимова с целью выявления незаконной торговли, нарушений правил благоустройства и требований пожарной безопасности.

По результатам проверки в отношении ОсОО «Шахи Ойл», ОсОО «Мурас Спорт» и СТФ «Сервис» составили пять административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 73 тысячи сомов за организацию незаконных торговых мест.

Сотрудники УПСМ составили 14 протоколов на 14 тысяч сомов за нарушения Правил дорожного движения на улице Кожевенной. Более 20 автомобилей доставили на штрафстоянку.

Кроме того, специалисты провели разъяснительную работу с предпринимателями и водителями по вопросам целевого использования парковочных мест и пресечения незаконного сбора денег за парковку.

Совместно с пожарной службой Свердловского района на рынке «Джунхай» провели проверку противопожарных систем и водопроводных сетей. Для оценки готовности к возможным чрезвычайным ситуациям задействовали спецтехнику.