В Бишкеке 24 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Кайназаровой, Троицкой, Кулиевой, Московской, Зеленой, Месароша, Средней, Дэн Сяопина, Рыскулова, проспекта Манаса;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таш-Рабат, Кыбыла), «Ак-Ордо» (улица Каркыра), «Тогуз-Канат», «Арча-Бешик»;

9.30-19.00 — 10-й микрорайон, 22, 8-й микрорайон, 32/1, 45, 45/1, 46, 46/2, 47, улица Жукеева-Пудовкина, 77, 79, 81, 83;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Богачы, Кок-Жар, Молдокулова, Босого, Сайма-Таш, Хивинская, Акылбекова), «Кара-Жигач» (улицы Чоктал, Багыш);

9.30-18.30 — отрезки улиц Лермонтова, Курманалиевой, Веселой, Целиноградской, Буденного, Волховской, Пархоменко, Салиевой, Армавирской, Рязанской, Жибек Жолу, переулки Рыбинский, Пишпекский, Кирпичный.

У кого намечается той

Салтанат Аширова

Родилась 24 июня. Певица.

Памятные даты

Впервые состоялись общенародные выборы в Верховный Совет Киргизской ССР

Фото foto.kg. Здание Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. 1950-е годы

В 1936 году Кыргызстан стал одной из 15 союзных республик, образовавших СССР. Полномочия кыргызского парламента в соответствии с Конституцией (1937) с 18 июля 1938-го и до 1994 года исполнял непосредственно избранный однопалатный Верховный Совет Киргизской ССР.

24 июня 1938-го впервые состоялись общенародные выборы в высший орган государственной власти республики — Верховный Совет Киргизской ССР. Избраны 284 депутата. 18 июля 1938-го состоялась первая сессия Верховного Совета.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Андрей Титов

Фото из интернета. Герой Советского Союза Андрей Титов

Родился 24 июня 1905 года в селе Покровка ныне Джети-Огузского района. Герой Советского Союза, наводчик противотанкового ружья 4-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, гвардии ефрейтор.

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями. 15 января 1944-го присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1945 году демобилизован. Вернулся в Киргизию — в родное село, где работал председателем колхоза.

Умер 8 ноября 1981-го.

Родился профессор Эрнст Акрамов

Фото из интернета. Профессор Эрнст Акрамов

В 1936 году во Фрунзе родился известный ученый-хирург, общественный деятель, профессор Эрнст Акрамов. Заслуженный деятель науки КР, заслуженный врач Киргизской ССР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, Герой Кыргызской Республики.

Разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор в мире не имеют аналогов. Подготовил 17 докторов и кандидатов медицинских наук. Участник и организатор международных конференций и симпозиумов.

Ведущий специалист по сосудистой, желудочно-кишечной хирургии, реанимации, хирургической гастроэнтерологии, травмам грудной клетки, гнойной хирургии, реконструктивно-восстановительным операциям на мочевыделительных органах и операциям на поджелудочной железе.

Автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения.

Родился государственный деятель Касым Исаев

Фото из интернета. Касым Исаев

Родился в 1938 году в селе Чичкан (ныне Жениш) Иссык-Кульской области.

Вехи его трудовой биографии поистине впечатляют: инженер-экономист завода «Фрунземаш», сотрудник постпредства Совмина КиргССР при Совмине СССР в Москве, советник Национальной плановой комиссии Народной Республики Мозамбик, недолгая работа в Минэкономики СССР и Минэкономфине Российской Федерации, первый торгово-экономический представитель Кыргызстана в Москве, директор регионального отделения Международного фонда содействия приватизации и инвестициям, заведующий отделом внешних связей и иностранных инвестиций, департаментом по сотрудничеству со странами СНГ.

Находясь на пенсии, выпустил несколько откровенных произведений, ставших мемуарами кыргызской политики. Активно выступал в прессе с критическими статьями о ситуации в республике.

Умер в 2012-м.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО и галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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