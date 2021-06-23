Запрета на инъекции в поликлиниках Бишкека по рецепту частных врачей нет. Об этом 24.kg сообщила глава Горздрава Бактыгуль Исмаилова.

Отметим, что в соцсетях появилось сообщение о запрете процедурным кабинетам в поликлиниках делать уколы. Это связывают со случаем смерти мужчины в Национальном центре охраны материнства и детства.

«Мы таких запретов не вводили. Если есть лист назначения, оформленный как положено, с печатью, в том числе от врача из частной клиники, то больные могут получить инъекции по месту своего жительства», — заверила Бактыгуль Исмаилова.

Напомним, мужчина в НЦОМиД скончался 1 апреля после получения цефтриаксона внутривенно. После этого с должности сняли директора центра Камчибека Узакбаева.

Аналогичный случай произошел 16 июня в филиале объединенного центра семейной медицины Ленинского района — в поликлинике жилмассива «Ала-Тоо». Мужчине прописали цефтриаксон, сделали сначала пробу, а затем саму инъекцию. Больному стало плохо, он скончался. Препарат куплен в контейнере на Ошском рынке.