Год охраны здоровья пройдет в странах Содружества

Страны СНГ утвердили обширный план мероприятий на 2026-й, который объявлен в Содружестве Годом охраны здоровья. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.
Главная цель — объединить усилия для сохранения здоровья граждан, обмена лучшими практиками и развития международного сотрудничества, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения.
План состоит из 10 разделов и включает около 100 различных мероприятий, из них ключевые:
- совершенствование совместной правовой базы в сфере здравоохранения;
- профилактика неинфекционных заболеваний и улучшение первичной медпомощи;
- совместные научные исследования, конференции и форумы;
- обмен опытом для внедрения инновационных медицинских технологий;
- развитие сотрудничества через базовые и профильные организации здравоохранения СНГ.