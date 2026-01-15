Год охраны здоровья пройдет в странах Содружества

Страны СНГ утвердили обширный план мероприятий на 2026-й, который объявлен в Содружестве Годом охраны здоровья. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.

Главная цель — объединить усилия для сохранения здоровья граждан, обмена лучшими практиками и развития международного сотрудничества, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения.

План состоит из 10 разделов и включает около 100 различных мероприятий, из них ключевые: