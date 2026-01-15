09:21
Общество

Год охраны здоровья пройдет в странах Содружества

Страны СНГ утвердили обширный план мероприятий на 2026-й, который объявлен в Содружестве Годом охраны здоровья. Об этом сообщили в Исполкоме СНГ.

Главная цель — объединить усилия для сохранения здоровья граждан, обмена лучшими практиками и развития международного сотрудничества, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения.

План состоит из 10 разделов и включает около 100 различных мероприятий, из них ключевые:

  • совершенствование совместной правовой базы в сфере здравоохранения;
  • профилактика неинфекционных заболеваний и улучшение первичной медпомощи;
  • совместные научные исследования, конференции и форумы;
  • обмен опытом для внедрения инновационных медицинских технологий;
  • развитие сотрудничества через базовые и профильные организации здравоохранения СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357883/
просмотров: 106
