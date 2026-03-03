15:50
Бизнес

Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?

Антибиотики помогают эффективно бороться с бактериальными инфекциями и часто становятся необходимой частью лечения. Однако вместе с пользой они могут вызывать побочные эффекты, самый распространенный из которых — нарушение работы кишечника и диарея. Поэтому сегодня специалисты все чаще говорят о важности поддержки микробиоты во время антибиотикотерапии.

В сезон простуд многие сталкиваются с вирусными инфекциями, которые обычно проходят самостоятельно за несколько дней. Но если к заболеванию присоединяется бактериальный возбудитель, врач назначает антибиотики. Их задача — уничтожить болезнетворные бактерии. При этом препараты могут воздействовать и на полезные микроорганизмы, которые живут в кишечнике и участвуют в пищеварении, поддержке иммунитета и общем самочувствии.

Когда баланс кишечной микрофлоры нарушается, развивается дисбиоз. Одним из его наиболее частых проявлений становится антибиотико-ассоциированная диарея. По данным наблюдений, с такой проблемой сталкивается примерно каждый пятый пациент. Риск повышается при применении антибиотиков широкого спектра действия, а также при длительном лечении или сочетании нескольких препаратов.

Поскольку заранее сложно предсказать, у кого появятся побочные эффекты, специалисты рекомендуют профилактический подход. Он включает поддержку микробиоты с помощью пре- и пробиотиков — средств, которые помогают сохранять баланс полезных бактерий и уменьшают вероятность развития диареи.

Решение проблемы диареи во время и после приема антибиотиков

Одним из таких решений является синбиотик «Лакто-G форте». Он содержит пробиотические бактерии Lactobacillus и Bifidobacterium, а также пребиотик — фруктоолигосахариды, которые служат питательной средой для их роста. В одной капсуле содержится 5 миллиардов жизнеспособных бактерий, что способствует поддержанию естественной микрофлоры кишечника во время антибиотикотерапии.

Для профилактики диареи рекомендуется начинать прием синбиотика с первого дня лечения антибиотиками и продолжать еще пять-семь дней после завершения курса. При появлении симптомов прием следует начать сразу и продолжать не менее двух недель. Средство подходит для разных возрастных групп, а детям младшего возраста содержимое капсулы можно растворять в небольшом количестве жидкости. Важно соблюдать интервал два-три часа между приемом антибиотика и синбиотика.

Современный подход к лечению предполагает не только борьбу с инфекцией, но и заботу о комфорте пациента. Поддержка микробиоты помогает легче перенести курс антибиотиков, снизить риск побочных эффектов, таких как диарея, и быстрее вернуться к привычному образу жизни.

Имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

РУ KG.1.3.241.10522-2023 от 28.12.2023.
https://24.kg/biznes_info/364305/
