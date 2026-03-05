11:54
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Происшествия

Антибиотики в большой партии колбасы из Кыргызстана нашли в России

Специалисты испытательной лаборатории в Астрахани (Россия) проверили партию полукопченой колбасы из Кыргызстана весом 9,4 тонны. Исследование выявило превышение предельно разрешенной нормы антибиотика норфлоксацина, сообщили местные СМИ.

Содержание вещества составило 0,105 миллиграмма на килограмм. Хотя установленная норма составляет 0,1 миллиграмма, даже такое незначительное отклонение нарушает требования технических регламентов Евразийского экономического союза о безопасности мяса и пищевой продукции.

Чем опасен норфлоксацин в еде

Сотрудники лаборатории пояснили, что норфлоксацин относится к классу фторхинолонов. Этот антибиотик подавляет активность ДНК-гиразы у бактерий и обладает сильным бактерицидным действием.

Постоянное употребление продуктов с остатками антибиотиков несет риски для здоровья:

  • вызывает аллергические реакции;
  • нарушает баланс микрофлоры кишечника;
  • способствует выработке устойчивости (резистентности) микроорганизмов к лекарствам.

Если в организм регулярно попадают даже малые дозы медикаментов, эффективность лечения будущих заболеваний может снизиться до нуля процентов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364608/
просмотров: 532
Версия для печати
Материалы по теме
В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
В Кыргызстан не допустили 11 тонн колбасных изделий из России
Ввоз восьми тонн замороженных пельменей из КР приостановил Россельхознадзор
Кыргызстан подключат к электронному обмену ветеринарными сертификатами
Пермский край России в шесть раз увеличил экспорт леса в Кыргызстан
В 2025 году из Кыргызстана в Красноярск ввезли 12,6 тысячи попугаев
В Свердловскую область России доставили более 19 тонн яблок из Кыргызстана
Орловская область России начала экспорт соевого шрота в Кыргызстан
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
Популярные новости
Из&nbsp;Азербайджана в&nbsp;КР экстрадировали мошенника, укравшего 46&nbsp;миллионов сомов Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
МВД опровергло слухи о&nbsp;&laquo;преступных группах под видом коммунальщиков&raquo; МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
На&nbsp;границе Кыргызстана с&nbsp;Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла На границе Кыргызстана с Китаем произошло землетрясение силой около 3,5 балла
Продали авто для ОПГ и&nbsp;устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
5 марта, четверг
11:49
Кыргызстан готовит Морской кодекс: флот под флагом Кыргызстана и реестр судов Кыргызстан готовит Морской кодекс: флот под флагом Кырг...
11:39
Нацбанк усилил контроль за операциями с наличными российскими рублями
11:35
Депутат предложил проанализировать все принятые Жогорку Кенешем законы
11:33
Кыргызстанские селлеры могут свободно поставлять товары на маркетплейсы России
11:29
Атака на Иран. Россия может прекратить поставки на газовый рынок Европы — Путин