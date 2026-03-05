Антибиотики в большой партии колбасы из Кыргызстана нашли в России

Специалисты испытательной лаборатории в Астрахани (Россия) проверили партию полукопченой колбасы из Кыргызстана весом 9,4 тонны. Исследование выявило превышение предельно разрешенной нормы антибиотика норфлоксацина, сообщили местные СМИ.

Содержание вещества составило 0,105 миллиграмма на килограмм. Хотя установленная норма составляет 0,1 миллиграмма, даже такое незначительное отклонение нарушает требования технических регламентов Евразийского экономического союза о безопасности мяса и пищевой продукции.

Чем опасен норфлоксацин в еде

Сотрудники лаборатории пояснили, что норфлоксацин относится к классу фторхинолонов. Этот антибиотик подавляет активность ДНК-гиразы у бактерий и обладает сильным бактерицидным действием.

Постоянное употребление продуктов с остатками антибиотиков несет риски для здоровья:

вызывает аллергические реакции;

нарушает баланс микрофлоры кишечника;

способствует выработке устойчивости (резистентности) микроорганизмов к лекарствам.

Если в организм регулярно попадают даже малые дозы медикаментов, эффективность лечения будущих заболеваний может снизиться до нуля процентов.