Дополнение госсистемы. В Минздраве обсудили развитие частной медицины

И.о. министра здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов провел рабочую встречу с руководителями частных медицинских центров. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в ходе встречи обсуждены вопросы развития частного сектора здравоохранения, включая концепцию его дальнейшего совершенствования, а также меры по повышению качества и доступности медицинских услуг.

Глава ведомства отметил, что развитие частных медклиник внутри страны является приоритетным направлением, способствующим расширению спектра медицинских услуг для населения и снижению необходимости получения лечения за рубежом.

«Развитие частного сектора — это не альтернатива государственной системе, а ее важное дополнение. Наша задача создать условия, при которых качественная медицинская помощь будет доступна гражданам внутри страны, без необходимости выезда за рубеж», — отметил Каныбек Досмамбетов.

Особое внимание в ходе встречи уделено созданию благоприятных условий для деятельности частных клиник, внедрению современных медицинских технологий и повышению профессионального уровня медицинских кадров.

По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог и совместную работу по формированию предложений, направленных на устойчивое развитие частного сектора здравоохранения в республике.

Ранее Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений.