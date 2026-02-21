18:51
Кыргызстан и Швейцария обсудили итоги совместных инициатив в здравоохранении

В Министерстве здравоохранения прошла встреча заместителя главы ведомства Темирбека Эркинова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарии в КР Сироко Мессерли.

По данным пресс-центра Минздрава, стороны подвели итоги реализации проектов, осуществляемых при поддержке швейцарской стороны в системе здравоохранения республики, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Обсуждены результаты совместных инициатив, направленных на улучшение финансовой защиты населения в сфере здравоохранения, повышение информированности граждан по вопросам здоровья, включая развитие ассоциаций комитетов здоровья на местном уровне, повышение квалификации медицинских работников, укрепление первичной медико-санитарной помощи, профилактики и управления неинфекционными заболеваниями.

Выражена заинтересованность в продолжении партнерства и расширении сотрудничества по приоритетным направлениям развития здравоохранения.
