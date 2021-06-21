13:03
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Обвинения Омурбека Бабанова несостоятельны, считают сторонники

Для обвинения экс-премьер-министра Омурбека Бабанова по делу «Кумтора» нет никаких причин. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила Умут Култаева.

По ее мнению, бывшего чиновника очерняют все последние годы, начиная с 2017-го.

«Тогда, открыто использовав административный ресурс, пытались отстранить Омурбека Бабанова от выборной гонки. Он по требованию Алмазбека Атамбаева вынужден был покинуть страну. Но черный пиар продолжается. Если бы тогда он стал президентом, в стране не было бы таких трудностей, как сейчас. Омурбека Бабанова невозможно обвинить по делу «Кумтора», так как он всегда выступал за национализацию и открытую работу рудника», — сказала Умут Култаева.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаевводворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198320/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Роза Айтматова обеспокоена арестами, напоминающими репрессии
Дело «Кумтора». Политики просят освободить Омурбека Бабанова из-под стражи
Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили политиков в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ
Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к президенту
Дело «Кумтора». Задержан Тайырбек Сарпашев
За счет средств Кумтора образуют фонд развития Нарынской области
Садыр Жапаров съездил на Кумтор. Тенгиз Болтурук показал, как работает рудник
Centerra заявляет о захвате рудника «Кумтор», основанном на ложных утверждениях
Омурбеку Бабанову не дают свидания с супругой. Адвокаты обратились в суд
Популярные новости
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Бизнес
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
21 июня, понедельник
13:01
Третья волна COVID-19. Госпитализируют много молодежи в тяжелом состоянии Третья волна COVID-19. Госпитализируют много молодежи в...
13:00
COVID-19 в мире. Заразились более 178,4 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
12:47
Китай предложил вариант для ускорения пропуска грузов
12:44
Третья волна COVID-19. Хорватия предоставит Кыргызстану вакцину
12:22
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос