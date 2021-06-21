Дело «Кумтора». Обвинения Омурбека Бабанова несостоятельны, считают сторонники

Для обвинения экс-премьер-министра Омурбека Бабанова по делу «Кумтора» нет никаких причин. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила Умут Култаева.

По ее мнению, бывшего чиновника очерняют все последние годы, начиная с 2017-го.

«Тогда, открыто использовав административный ресурс, пытались отстранить Омурбека Бабанова от выборной гонки. Он по требованию Алмазбека Атамбаева вынужден был покинуть страну. Но черный пиар продолжается. Если бы тогда он стал президентом, в стране не было бы таких трудностей, как сейчас. Омурбека Бабанова невозможно обвинить по делу «Кумтора», так как он всегда выступал за национализацию и открытую работу рудника», — сказала Умут Култаева.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».