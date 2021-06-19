Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили политиков в СИЗО ГКНБ

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили депутатов Торобая Зулпукарова, Асылбека Жээнбекова, экс-нардепа Исхака Пирматова и бывшего премьера Омурбека Бабанова в СИЗО ГКНБ.

Они арестованы по обвинению в коррупции и злоупотреблении в рамках уголовного дела по месторождению Кумтор.

Как сообщил 24.kg глава НЦПП Бакыт Рысбеков, никто на условия содержания не жаловался. Нет претензий и к администрации следственного изолятора. Доступ к медицинскому обслуживанию также предоставлен.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее арестованные по этому же уголовному делу Алмазбек Баатырбеков и Талант Узакбаев отпущены под домашний арест.