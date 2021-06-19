В Бишкеке в жилом массиве «Ак-Бата» возведут пристройку к школе

В Бишкеке к школе № 43 в жилом массиве «Ак-Бата» возведут пристройку. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило общественно-государственное управление капитального строительства мэрии (ОГУКС). На эти цели оно закладывает 32 миллиона 755 тысяч 60 сомов. При этом отмечается, что на 2021 год запланирован 1 миллион сомов.

Отметим, что ранее ОГУКС объявило тендер на строительство кровли школы в жилмассиве «Мурас-Ордо», а также школы построят в жилмассивах «Ак-Босого» (на 660 мест), «Алтын-Ордо» (на 480 мест), «Ак-Ордо» (на 750 мест) и «Рухий-Мурас» (на 700 мест).