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Общество

Эксперты: Закон о манипулировании информацией против сказок и шуток

Закон «О манипулировании информацией» направлен против шуток и сказок, а не против недостоверных сведений. Так считает глава Института медиа полиси Бегаим Усенова, о чем она заявила сегодня на видеоконференции.

По ее словам, инициатива депутатов Гульшат Асылбаевой и Айнуры Осмоновой вредная и должна быть отозвана.

«От фейков она не спасет, а вот ограничения свободы слова и выражения мнений создаст», — считает Бегаим Усенова.

Гульшат Асылбаева парировала: эти замечания уже звучали и они учтены. «Ни одна медиаграмотность не мешает сидеть под фейковыми аккаунтами и писать недостоверную информацию. Закон не запрещает выражать свое мнение, мы говорим о защите чести и достоинства», — отметила она.

Гульшат Асылбаева также сказала, что никаких дополнительных финансовых расходов для операторов связи и провайдеров реализация этого документа не повлечет и мониторить с утра до ночи соцсети тоже нет необходимости.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198165/
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