Повторные выборы. ТИК Бишкека определилась с датой проведения жеребьевки

ТИК Бишкека определилась с датой проведения жеребьевки по распределению порядковых номеров партий в бюллетенях. Об этом 24.kg сообщил глава столичной территориальной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, предварительно, жеребьевка состоится 23 июня. В тот же день распределят и эфирное время на ОТРК и «ЭлТР» для теледебатов с участием политобъединений, баллотирующихся в БГК и Ошский горкенеш. Партии, которые борются за мандаты в Токмаке, могут воспользоваться услугами регионального телеканала.

В ТИК сообщили, что сначала разыграют номера очередности партий, а потом места в бюллетенях.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИК 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.