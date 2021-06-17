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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. ТИК Бишкека определилась с датой проведения жеребьевки

ТИК Бишкека определилась с датой проведения жеребьевки по распределению порядковых номеров партий в бюллетенях. Об этом 24.kg сообщил глава столичной территориальной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, предварительно, жеребьевка состоится 23 июня. В тот же день распределят и эфирное время на ОТРК и «ЭлТР» для теледебатов с участием политобъединений, баллотирующихся в БГК и Ошский горкенеш. Партии, которые борются за мандаты в Токмаке, могут воспользоваться услугами регионального телеканала.

В ТИК сообщили, что сначала разыграют номера очередности партий, а потом места в бюллетенях.

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИК 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197901/
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