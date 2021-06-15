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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Торговые центры в Бишкеке готовы подключиться к вакцинации

Торговые центры в Бишкеке готовы предоставить помещения со всеми условиями для развертывания пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, отмечается хорошая тенденция по желающим получить прививку. «К сожалению, вакцины пока нет, ждем. Мы готовы максимально расширить сеть для комфортного получения гражданами вакцины. У нас работали вечерние прививочные пункты для удобства горожан, чтобы они могли прийти после работы. Сейчас вторую дозу вакцины в вечернее время можно получить в поликлинике студентов», — сказала Виктория Мозгачева.

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Отметим, накануне в СМИ появилась информация, что учителям государственных школ грозят увольнением с начала нового учебного года, если они не пройдут вакцинацию от ковида.

Виктория Мозгачева подчеркнула, что вакцинация идет только на добровольной основе. «К первой партии многие относились с большой осторожностью. Медики проводили разъяснительные беседы. Это необходимая мера по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Даже если человек заразится после получения вакцины, он перенесет недуг в легкой форме либо вообще бессимптомно. Не стоит забывать и о медицинских отводах на получение вакцины», — отметила вице-мэр.

В Бишкеке, по данным Минздрава, вакцинировано более 21 тысячи человек.

Вторую партию китайской вакцины компании Sinopharm обещают поставить в КР до 20 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197664/
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