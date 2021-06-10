Скандал с матчеством. Журналистов на судебное заседание не впускают

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение дела Алтын Капаловой, сменившей своим детям отчество на матчество.

Журналистов с видеокамерами в суд не пропускают. Аргументируют это тем, что снимать государственные учреждения запрещено. Об этом сообщает адвокат ответчика Евгения Крапивина.

Предполагается, что сегодня состоятся прения сторон и суд вынесет решение.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно опять же только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.