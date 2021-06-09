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Общество

Военные действия хотят включить в страховые случаи

Военные действия хотят включить в страховые случаи. Соответствующий проект закона на общественное обсуждение вынесла Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Как отмечается в справке-обосновании, в действующем Законе «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» события военных действий и их последствия не являются страховым случаем.

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«В результате военных действий в Баткенской области пострадало и недвижимое имущество кыргызстанцев. События, в результате которых нанесен ущерб, являются условиями обстоятельств непреодолимой силы», — отмечается в документе.

Напомним, Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» приняли в Кыргызстане в 2015 году. С февраля 2016-го этим занимается исключительно Госстрах. Стоимость полиса зависит только от местоположения дома — в сельской местности 600 сомов в год, в городской — 1,2 тысячи сомов.

Ранее в Госфиннадзоре сообщили, что среди пострадавших домов в Баткенской области 17 были застрахованы.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197049/
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