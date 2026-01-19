14:53
Власть

В Кыргызстане создают нацперестраховщика: рынок хотят защитить от утечки средств

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления, которым открытое акционерное общество «Государственная страховая организация» (ГСО) предлагается определить национальным оператором по перестрахованию.

Документ подготовлен во исполнение Указа президента от 20 марта 2024 года № 79, направленного на развитие страхового рынка. Основная цель инициативы — создание внутренней перестраховочной емкости, снижение зависимости отечественных страховщиков от зарубежных компаний и повышение устойчивости финансового сектора.

Согласно проекту:

  • ГСО получит статус национального перестраховочного оператора;
  • страховые фирмы будут обязаны предлагать ГСО не менее 10 процентов рисков для перестрахования с последующим ежегодным ростом доли до 50 процентов;
  • риски, подлежащие передаче в Евразийскую перестраховочную компанию (ЕПК), будут направляться исключительно через ГСО;
  • утверждается новое положение о национальном операторе по перестрахованию, которое определяет правовые и организационные основы его деятельности.

По данным справки-обоснования, в 2024 году страховые организации страны передали на перестрахование за рубеж 85 процентов рисков, что составляет 1,27 миллиарда сомов. 

ГСО обладает значительным уставным капиталом — 1,144 миллиарда сомов, полностью принадлежащим государству, и считается финансово и институционально готовой к выполнению новых функций. Проект также предусматривает дальнейшее поэтапное увеличение капитала компании за счет бюджета.
