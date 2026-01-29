09:26
Общество

Изменить возраст бесплатного страхования детей до 18 лет предлагает Минздрав

Изменить возраст бесплатного страхования детей до 18 лет предлагает Минздрав. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов при обсуждении проекта закона «О медицинском страховании граждан».

По его словам, ранее страхование распространялось на детей до 16 лет, а предлагаемые изменения приводят закон в соответствие с реалиями.

«Если смотреть документ, то в нем написано «до окончания учебы», то есть до 18 лет. Сейчас средства уже выделяются, дети застрахованы, сохраняются все их права», — пояснил Азамат Муканов.

Он подчеркнул, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств.
