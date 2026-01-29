Изменить возраст бесплатного страхования детей до 18 лет предлагает Минздрав. Об этом на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов при обсуждении проекта закона «О медицинском страховании граждан».

По его словам, ранее страхование распространялось на детей до 16 лет, а предлагаемые изменения приводят закон в соответствие с реалиями.

«Если смотреть документ, то в нем написано «до окончания учебы», то есть до 18 лет. Сейчас средства уже выделяются, дети застрахованы, сохраняются все их права», — пояснил Азамат Муканов.

Он подчеркнул, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств.