Бизнес выступил против создания национального оператора по перестрахованию

Международный деловой совет (МДС) на совещании в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком сегодня выразил консолидированную позицию бизнеса и раскритиковал проект создания национального оператора по перестрахованию. Об этом сообщили в МДС.

В ассоциации заявили, что предложенная кабинетом министров концепция противоречит целям развития страхового рынка. По мнению представителей бизнеса, документ формирует модель чрезмерной административной централизации функций у одной государственной структуры.

В МДС считают, что реализация проекта приведет к снижению конкуренции, усилению зависимости отрасли от решений одного игрока и вытеснению частных страховых организаций с рынка.

Отдельную обеспокоенность, как отмечается, вызывает возможное влияние реформы на стратегические сектора экономики — энергетику, транспорт, горнодобывающую отрасль и инфраструктуру. В совете подчеркнули, что устойчивость системы перестрахования является критическим условием для стабильного функционирования этих направлений.

«Нарушение страховой и перестраховочной защиты в указанных секторах может привести к приостановке проектов, ограничению доступа к финансированию и росту системных рисков для экономики», — заявили там.

Эксперты также указали на потенциальный конфликт интересов. Проект допускает совмещение функций прямого страховщика и национального перестраховщика, а также предоставляет государственной структуре доступ к чувствительной коммерческой информации конкурентов.

По итогам обсуждения Международный деловой совет предложил снять проект постановления с общественного обсуждения для его полной переработки. Кроме того, бизнес-сообщество намерено инициировать внесение изменений в Указ президента от 20 марта 2024 года с целью формирования сбалансированной рыночной модели вместо административной монополии.

Напомним, кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления о создании национального оператора по перестрахованию. В качестве такого оператора предлагается определить ОАО «Государственная страховая организация» (ГСО). Документ разработан во исполнение Указа главы государства от 20 марта 2024-го № 79 о развитии страхового рынка.

Согласно проекту, страховые компании должны в приоритетном порядке передавать ГСО часть рисков для перестрахования — не менее 10 процентов с последующим увеличением доли до 50 процентов. В обосновании инициативы отмечается, что в 2024 году около 85 процентов рисков перестрахованы за рубежом. Власти считают, что централизация операций позволит сократить отток страховых премий и укрепить национальный страховой рынок.