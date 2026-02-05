18:21
Власть

Данияр Амангельдиев: Фермеры должны страховать свои земли и урожай

Заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что государство не выплачивает компенсации фермерам.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, какая поддержка оказывается фермерам, которые теряют свой урожай из-за нехватки поливной воды, или, схода селей.

«Государство не может выплачивать компенсации, в бюджете не предусмотрено средств на эти цели. Вообще фермеры должны страховать свои земли и свой урожай, тогда будут выплачиваться компенсации. Фермерство — это тоже бизнес, если выплачивать компенсации фермерам, то нужно всем остальным. В случае имеющихся рисков в бизнесе предприниматель должен получать страховку », - сказал чиновник.

В марте 2025 года сообщалось, что кабмин намерен развивать в стране сельскохозяйственное страхование. Согласно документу, страхованию подлежат шесть видов сельхозкультур — зерновые колосовые, кукуруза на зерно, фасоль, хлопок, табак, сахарная свекла. 
