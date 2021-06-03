В Бишкеке проходит пикет против «Безопасного города» и за снижение штрафов

В Бишкеке к Дому правительства на пикет вышли активисты, требующие пересмотра работы системы «Безопасного города» и снижения штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

«Мы требуем снизить размеры штрафов. Недавно Жогорку Кенешем рассматривался вопрос о введении 70-процентной скидки при своевременной оплате штрафов. Но мы считаем, что многие граждане не смогут воспользоваться этим, так как из-за плохой работы почты квитанции о нарушениях приходят с большим запозданием», — сказал юрист Кубан Садыров.

По его словам, в мировой практике штрафы за нарушение ПДД не превышают 3 процентов от среднестатистической зарплаты граждан. В Кыргызстане некоторые из них равны минимальной зарплате либо превышают ее.

«Много случаев, когда общая сумма штрафов у нас доходит до 50 и даже 100 тысяч сомов на одного автовладельца. Люди уже кредиты берут, чтобы оплатить их. При этом система «Безопасного города» работает непрозрачно. Автоматически выносится немалое количество протоколов о нарушениях, которых не было, и при этом реальные нарушения, допущенные чиновниками, просто списываются», — добавил юрист.

Он также считает, что власти должны урегулировать ситуацию с продажей авто по доверенности, потому что те, кто таким образом продал свою машину еще до введения проекта «Безопасный город», сегодня вынуждены оплачивать штрафы за нарушения, которые они не совершали, и самостоятельно искать новых владельцев.