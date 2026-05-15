В Центре охраны материнства и детства в Бишкеке обновят лифты

SKY Industrial Group обновит лифтовое оборудование в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По данным медучреждения, ожидается замена старых лифтов, функционирующих с 1996 года, на современные.

«Замена лифтов — это значительное повышение безопасности, комфорта и надежности больницы. Современные лифты оснащены улучшенными системами контроля, аварийными тормозами и датчиками закрытия дверей. Новые модели работают намного тише, двигаются плавнее, а в кабинах обычно приятное освещение и более надежные кнопки. Они реже ломаются, а в случае мелких неполадок их легче диагностировать. Кроме того, такие лифты потребляют меньше электроэнергии», — отметили в НЦОМиД.