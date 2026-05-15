Рубль и юань достигли новых пиков, тенге резко упал: курс валют на 15 мая

Российский рубль и китайский юань обновили свои пиковые значения. Казахстанский тенге наиболее заметно снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Американская валюта остается стабильной всю рабочую неделю.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,4171 сома (рост на 0,07 процента). Незначительное укрепление после двухдневного снижения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,53 сома, продажа — 102,51 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,188 сом (рост на 0,07 процента). Очередной рекорд 2026 года. Это значение является максимумом за последние несколько лет (с декабря 2022 года).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,167 сома, продажа — 1,201 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1845 сома (снижение на 1,55 процента). Очередной минимум месяца. Тенге показал самое резкое падение за неделю, значительно ослабев к сому.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1685 сома, продажа — 0,1961 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,8881 сома (рост на 0,08 процента). Абсолютный исторический рекорд. Юань дорожает третий день подряд, устанавливая новую высшую планку за всю историю наблюдений НБ КР.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.
-
Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
-
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.