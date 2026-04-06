На автодорогах Бишкек — Ош и Бишкек — Нарын — Торугарт прошли масштабные профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделили соблюдению скоростного режима, сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

В качестве примера ведомство приводит ситуацию на 82-м километре трассы Бишкек — Нарын — Торугарт (село Бообек). Несколько водителей преодолели данный участок значительно быстрее положенного времени: вместо разрешенных 59 минут они проехали путь всего за 41 минуту, что свидетельствует о превышении скорости.

Всего за неделю в республике выявлено более 28 тысяч 255 нарушений ПДД:

3 тысячи 105 фактов превышения скорости;

3 тысячи 159 случаев управления авто без документов;

560 фактов вождения в нетрезвом состоянии;

185 случаев незаконной тонировки;

2 тысячи 266 нарушений со стороны пешеходов.

Еще 10 тысяч 804 протокола составлено по иным видам нарушений.

По итогам проверок на штрафстоянки водворено 4 тысячи 320 автомобилей. С каждым нарушителем проведены разъяснительные беседы.