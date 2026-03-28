Пешеход впал в кому. В Бишкеке задержали водителя за ДТП

В Бишкеке установили и задержали водителя, совершившего наезд на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее данным, 24 марта примерно в 1.40 по адресу: проспект Жибек Жолу, 204 произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал гражданин Б.К., 1995 года рождения. Его в тяжелом состоянии (в коме) госпитализировали в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела розыска УПСМ 25 марта установили и задержали водителя — С. уулу А., 1998 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту проводится расследование.