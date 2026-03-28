Происшествия

Пешеход впал в кому. В Бишкеке задержали водителя за ДТП

В Бишкеке установили и задержали водителя, совершившего наезд на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее данным, 24 марта примерно в 1.40 по адресу: проспект Жибек Жолу, 204 произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал гражданин Б.К., 1995 года рождения. Его в тяжелом состоянии (в коме) госпитализировали в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела розыска УПСМ 25 марта установили и задержали водителя — С. уулу А., 1998 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

По факту проводится расследование.
Материалы по теме
В Бишкеке мотоциклист въехал в людей на парковке. Один человек погиб
Автомобиль врезался в трицикл, выехав на встречку в Чуйской области
В Бишкеке в ночном ДТП погиб водитель-подросток, четверо пострадали
В Бишкеке водитель автобуса выехал на встречную полосу — его оштрафовали
200 километров в час — в Бишкеке задержали автохулигана
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы
В Кара-Суу машина насмерть сбила пешехода на глазах у детей
На дороге Бишкек — Нарын — Торугарт произошло ДТП: четыре человека погибли
Не остановился и пытался скрыться: водителю выписали штраф 55 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в&nbsp;поиске В Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в поиске
Школьницу насмерть сбили на&nbsp;пешеходном переходе в&nbsp;Чуйской области Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по&nbsp;делу &laquo;Кыргызнефтегаза&raquo; Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
Афера на&nbsp;20&nbsp;миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а&nbsp;число жертв растет Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
28 марта, суббота
10:38
Торговля Кыргызстана: Китай и Россия удерживают 63 процента импорта Торговля Кыргызстана: Китай и Россия удерживают 63 проц...
10:16
Правила сертификации продукции меняют в КР: проект вынесли на обсуждение
10:07
Пешеход впал в кому. В Бишкеке задержали водителя за ДТП
10:04
Несколько раз ударил инспектора. В Бишкеке задержали водителя за хулиганство
10:00
Прием в первый класс — 2026. Как это сделать и что важно знать родителям