Опасные маневры на дорогах: BMW водворили на штрафстоянку

В Бишкеке сотрудники Управления патрульной службы милиции отреагировали на жалобы горожан о грубом нарушении Правил дорожного движения водителем автомобиля BMW.

Как сообщили в УПСМ, водитель демонстративно игнорировал требования Правил дорожного движения, создавал аварийные ситуации и проявлял неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок.

В результате оперативных действий водителя-нарушителя установили. Транспортное средство водворили на штрафстоянку, а в отношении ее хозяина составили протокол о правонарушении.