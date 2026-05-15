Общество

В Иссык-Кульской области пройдет турнир по рыболовному спорту Chebak Cup 2026

16 мая 2026 года в заливе села Тамга Джети-Огузского района Иссык-Кульской области состоится республиканский турнир по рыболовному спорту Chebak Cup 2026. Организатором мероприятия является Федерация рыболовного спорта Кыргызской Республики.

Соревнования пройдут среди любителей и профессиональных спортсменов в возрасте от 18 лет и старше при условии наличия оплаченного рыболовного билета на вылов иссык-кульского чебака. Билет можно оформить через сайт rb.agro.gov.kg либо с помощью мобильного приложения MegaPay.

Турнирный этап запланирован с 06.00 до 11.00.

Участникам разрешается использовать следующие виды снастей: фидер, донная снасть, поплавочная снасть.

Мероприятие направлено на популяризацию рыболовного спорта и развитие активного отдыха в Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373900/
