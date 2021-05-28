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Общество
Сюжет: COVID-19

Ведущая BBC умерла от тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca

Ведущая радио «Би-би-си» в Ньюкасле Лиза Шоу (Lisa Shaw) умерла из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Ей было 44 года. Об этом сообщает The Independent.

По словам родственников радиоведущей, спустя неделю после прививки она начала испытывать сильные головные боли. Следствие начало проверку в связи со смертью Лизы Шоу.

Отметим, два дня назад глава Минздравсоцразвития КР Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, что на днях в Кыргызстан поступят очередные партии вакцин «Спутник V» и Sinopharm.

По его данным, также должно поступить 460 тысяч доз AstraZeneca.

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195569/
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