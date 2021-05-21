Активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве взятки, перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд столицы.

«Известно, что ходатайство о переводе Аспекова в другое учреждение подало следствие. Адвокат обвиняемого был против, поскольку считает, что для этого нет оснований. Суд удовлетворил прошение следователя ГКНБ. Мелис Аспеков заключен под стражу до 20 июля», — сообщили редакции.

Фото 24.kg. Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека

В пресс-службе Первомайского районного суда подтвердили эту информацию.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед внеочередными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест.