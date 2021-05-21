Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерты и мастер-классы

Театры
22 мая. Спектакль «Аккорд»
«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.
Культурный центр «Кудук», 19.00.
22-23 мая. Притча «Мир-мгновенье»
Режиссер-постановщик — народный артист Казахстана Бекпулат Парманов.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
22 мая. Моноспектакль «Пугачев. Рождение»
Хотите увидеть современную действительность и наше общество в поэзии Сергея Есенина? Приходите на моноспектакль режиссера-постановщика Алексея Шемеса (Москва) в исполнении Марата Амираева. Бронь cтоликов по телефону 0755161600.
Coffeshop Company Kyrgystan, 20.00.
23 мая. Комедия «Босиком по парку» (Россия)
В Бишкеке выступят популярные российские артисты Валерий Афанасьев, Ольга Хохлова, Наталия Антонова и Петр Красилов. Бессмертная лирическая комедия Нила Саймона расскажет вам историю о юных молодоженах, которые учатся преодолевать многочисленные испытания, сохраняя в сердце любовь друг к другу.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
Выставки, ярмарки
22 мая. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
22-23 мая. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
22-23 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
12-22 мая. Выставка «Миры, которые рядом»
Марина Громова практикует медитацию, йогу, работу с местами силы. С 2000 года проводит авторские мастер-классы, цель которых — помочь открыть человеку внутренний творческий потенциал. Подробнее
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.
14 мая — 3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой
Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
15-28 мая. Выставка «Ковры, самолеты»
Серия живописных работ Зулайки Есентаевой взаимодействует с венком сонетов Улана Токомбаева «Чайка», написанным в 1980-х годах. Подробнее
«Мастерская 705», 14.00-20.00.
21-22 мая. Выставка Евгения Лысогорова
Евгений Лысогоров — мастер гобеленов, которые он создает около 40 лет. Помимо гобеленов, на выставке представлены картины, написанные маслом, и графика. Подробнее
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
Концерты, фестивали
22 мая. Джазовый вечер
Музыканты сыграют лучшие произведения этого жанра, а также поимпровизируют.
Винный магазин «Винтаж» (улица Раззакова, 19), 19.30.
22 мая. Концерт группы «Эльсинор»
Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции.
Бар «111», 20.00.
22 мая. Выступление группы Bishkek Blues Band
Для любителей блюза и не только сыграет легендарная бишкекская группа. Как всегда живое исполнение.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
23 мая. Вечер абсурда и поэзии
Литературный клуб «Абажур» приготовил что-то необычное, но любопытное.
Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.
23 мая. Показ фильма
Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма?
Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.
Мастер-классы, лекции
22 мая. Городской тур
Вы узнаете, где садились самолеты, которые прилетали во Фрунзе до 1975 года, где в СССР построили самый большой широкоформатный кинотеатр, где в Бишкеке сохранились старые домики с деревянными мансардами. В программе 25 локаций южной части столицы. Регистрация по телефону 0509388333.
Сбор возле ТЦ «Азия Молл», 12.00.
22 мая. Мастер-класс «Кулинария»
Участники сделают жареный чай и хлеб кочевников. Регистрация по телефону 0559336001.
Для детей
22 мая. Кулинарный мастер-класс
Дети научатся готовить пиццу, запеканку и капкейки. Регистрация по телефону 0555588515.
Кулинарная студия Orange, 11.00, 13.00.
23 мая. Творческий мастер-класс
Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.