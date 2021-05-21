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Общество

Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерты и мастер-классы

Театры

22 мая. Спектакль «Аккорд»

«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.

Культурный центр «Кудук», 19.00.

22-23 мая. Притча «Мир-мгновенье»

Режиссер-постановщик — народный артист Казахстана Бекпулат Парманов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

22 мая. Моноспектакль «Пугачев. Рождение»

Хотите увидеть современную действительность и наше общество в поэзии Сергея Есенина? Приходите на моноспектакль режиссера-постановщика Алексея Шемеса (Москва) в исполнении Марата Амираева. Бронь cтоликов по телефону 0755161600.

Coffeshop Company Kyrgystan, 20.00.

23 мая. Комедия «Босиком по парку» (Россия)

В Бишкеке выступят популярные российские артисты Валерий Афанасьев, Ольга Хохлова, Наталия Антонова и Петр Красилов. Бессмертная лирическая комедия Нила Саймона расскажет вам историю о юных молодоженах, которые учатся преодолевать многочисленные испытания, сохраняя в сердце любовь друг к другу.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Выставки, ярмарки

22 мая. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

22-23 мая. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

22-23 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

12-22 мая. Выставка «Миры, которые рядом»

Марина Громова практикует медитацию, йогу, работу с местами силы. С 2000 года проводит авторские мастер-классы, цель которых — помочь открыть человеку внутренний творческий потенциал. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

14 мая — 3 июня. Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения Данакан Адашкановой

Более 70 работ разных жанров и временных периодов из коллекции музея, частных и личных собраний семьи художника позволят наглядно проследить творческие поиски и путь художника. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-28 мая. Выставка «Ковры, самолеты»

Серия живописных работ Зулайки Есентаевой взаимодействует с венком сонетов Улана Токомбаева «Чайка», написанным в 1980-х годах. Подробнее

«Мастерская 705», 14.00-20.00.

21-22 мая. Выставка Евгения Лысогорова

Евгений Лысогоров — мастер гобеленов, которые он создает около 40 лет. Помимо гобеленов, на выставке представлены картины, написанные маслом, и графика. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

Концерты, фестивали

22 мая. Джазовый вечер

Музыканты сыграют лучшие произведения этого жанра, а также поимпровизируют.

Винный магазин «Винтаж» (улица Раззакова, 19), 19.30.

22 мая. Концерт группы «Эльсинор»

Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции.

Бар «111», 20.00.

22 мая. Выступление группы Bishkek Blues Band

Для любителей блюза и не только сыграет легендарная бишкекская группа. Как всегда живое исполнение.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

23 мая. Вечер абсурда и поэзии

Литературный клуб «Абажур» приготовил что-то необычное, но любопытное.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.

23 мая. Показ фильма

Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма?

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 19.00.

Мастер-классы, лекции

22 мая. Городской тур

Вы узнаете, где садились самолеты, которые прилетали во Фрунзе до 1975 года, где в СССР построили самый большой широкоформатный кинотеатр, где в Бишкеке сохранились старые домики с деревянными мансардами. В программе 25 локаций южной части столицы. Регистрация по телефону 0509388333.

Сбор возле ТЦ «Азия Молл», 12.00.

Романа Вершинского
Фото Романа Вершинского

22 мая. Мастер-класс «Кулинария»

Участники сделают жареный чай и хлеб кочевников. Регистрация по телефону 0559336001.

Для детей

22 мая. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить пиццу, запеканку и капкейки. Регистрация по телефону 0555588515.

Кулинарная студия Orange, 11.00, 13.00.

23 мая. Творческий мастер-класс

Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194630/
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