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Общество

В Бишкеке открылась выставка интуитивной живописи «Миры, которые рядом»

В Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка Марины Громовой «Миры, которые рядом».

По запаху сандала, который чувствуется на входе в галерею, легко найти экспозицию. Аромат знаком прежде всего тем, кто занимается йогой. Он считается одним из лучших для медитации: успокаивает, но при этом придает силы.

Пока одни гости наблюдали за мимом Болотом Тилебалдиевым, другим Марина Громова рассказывала о понравившихся им работах.

«У каждого внутри есть свой мир. Но есть и другие, в которые мы еще не заходили. Они открываются во встречах, путешествиях, новых местах или практиках. Они рядом, нужно только увидеть», — рассказала художница, поясняя название выставки.

Марина Громова родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной (ныне Академия искусств имени барона Штиглица). Из семьи художников.

Марина Громова практикует медитацию, йогу, работу с местами силы. С 2000 года проводит авторские мастер-классы, цель которых — помочь открыть человеку внутренний творческий потенциал.

«Я показываю простой медиативный метод. Основное, что я даю, — это огромный потенциал вдохновения. Неделю человек потом «летает». Делюсь положительной энергией. Мы можем трансформировать любую негативную задачу в позитивную», — пояснила художница.

Стало ясно, почему ее картины вызывают только приятные эмоции.

Интуитивная живопись — разновидность арт-терапии. Она помогает всем, кто хочет раскрыть свой внутренний мир, реализовать скрытые способности, расширить сознание. Заставляя работать правое полушарие мозга, человек активизирует интуицию и начинает по-новому воспринимать окружающий мир.

Больше 20 лет Марина Громова расписывает камни, которые в ее руках превращаются в произведения искусства. «Мне бы зал побольше, показала бы всем крупные камни», — сказала она, когда кто-то из посетителей спросил у нее про работы.

На стене висит лист бумаги, чтобы любой желающий написал/нарисовал свои впечатления от экспозиции. «Я благодарна за то, что позволили впервые за долгое время почувствовать внутреннее спокойствие и легкость», — написала гостья.

Выставку и мастер-классы можно посетить до 22 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193867/
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