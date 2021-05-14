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Общество

В Кыргызстане обсуждают проект Госстандарта школьного общего образования

В Министерстве образования и науки обсудили проект Государственного образовательного стандарта школьного общего образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, согласно законодательству, пересмотр и обновление государственных образовательных стандартов производятся не реже одного раза в пять лет.

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Вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов напомнил, что действующий стандарт принят в 2014 году. «За этот период изменились требования к системе образования, которые необходимо отразить в документе. Например, в проекте обновлены задачи образования, в частности включено создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого учащегося, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, формирования навыков самообразования, самопознания и саморазвития личности, а также обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям, условия для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития детей», — отметил он.

Отметим, что Государственный образовательный стандарт устанавливает приоритетные направления школьного образования, его цели и задачи, перечень ключевых и предметных компетентностей и уровень их достижений, основные принципы оценивания результатов образования (система образования, школа, класс и отдельный ученик).

В марте первый замглавы кабмина Артем Новиков признал школьную программу неэффективной. Он отметил, что Министерству образования поручено пересмотреть существующую школьную программу с учетом увеличения количества часов по базовым предметам, в том числе естественно- математического цикла.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193895/
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