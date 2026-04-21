13:14
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Общество

Выпускникам «Акылмана» оплатят учебу за рубежом, кабмин утвердил гранты

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок предоставления государственных образовательных грантов для выпускников президентского лицея «Акылман» для обучения в зарубежных вузах. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, государство будет финансировать обучение выпускников лицея в иностранных образовательных организациях как по программам высшего, так и среднего профессионального образования.

Для отбора кандидатов создается специальная государственная грантовая комиссия.

Ответственным органом за реализацию программы определено Министерство науки, высшего образования и инноваций.

В кабмине отмечают, что решение принято в рамках реализации Закона «Об образовании» и направлено на поддержку талантливой молодежи, а также подготовку квалифицированных специалистов с международным опытом.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371206/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Соцсектор в Кыргызстане: госрасходы высокие, но результаты скромные
Выставка «Образование в России» открылась в Кыргызстане
Встреча выпускников ITEC: более 17 тысяч граждан Индии учатся в Кыргызстане
Определены айыльные аймаки для проектов НПИС. Кто получит гранты
Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд — ЮНЕСКО
Президентские лицеи «Акылман» откроют еще в двух городах
Лицей «Акылман» открыл набор на 2026-2027 учебный год: условия и сроки
Садыр Жапаров: Выпускники школы «Акылман» не останутся без работы ни дня
В Минпросвещения КР обсудили программу Erasmus+ с делегацией Европарламента
Проект «Акылман» станет кузницей новой элиты: ставка на единый Кыргызстан
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
13:14
В Кыргызстане критические системы защитят от хакеров: утвердили новые требования В Кыргызстане критические системы защитят от хакеров: у...
13:13
Глава Минтранса проинспектировал строительство новых дорог в Бишкеке
13:13
Экс-главу СЭЗ «Бишкек» Кудрета Тайчабарова отпустили под домашний арест
13:10
Депутатская рабочая группа проверит кредиты и гранты, выделенные на образование
12:54
В Кыргызстане идентификация баранов продлена до 2028 года