Выпускникам «Акылмана» оплатят учебу за рубежом, кабмин утвердил гранты

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок предоставления государственных образовательных грантов для выпускников президентского лицея «Акылман» для обучения в зарубежных вузах. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, государство будет финансировать обучение выпускников лицея в иностранных образовательных организациях как по программам высшего, так и среднего профессионального образования.

Для отбора кандидатов создается специальная государственная грантовая комиссия.

Ответственным органом за реализацию программы определено Министерство науки, высшего образования и инноваций.

В кабмине отмечают, что решение принято в рамках реализации Закона «Об образовании» и направлено на поддержку талантливой молодежи, а также подготовку квалифицированных специалистов с международным опытом.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.