Общество

В Кыргызстане меняют стандарт госуслуги по допобразованию

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР вынесло на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении стандарта государственной услуги в области предоставления дополнительного профессионального образования».

Документ разработан в соответствии с пунктом 66 Единого реестра государственных услуг и устанавливает единые требования к порядку предоставления дополнительного профессионального образования (ДПО) в подведомственных образовательных организациях.

Согласно проекту, получателями услуги смогут быть дееспособные лица старше 18 лет, имеющие профессиональное образование. По итогам обучения и успешной аттестации слушателям будут выдаваться сертификаты или удостоверения о дополнительном профессиональном образовании.

Стандартом закрепляются требования к условиям обучения: наличие оборудованных аудиторий и лабораторий, компьютерной техники, библиотеки, учебных программ и квалифицированных преподавателей. Отдельно прописаны требования по обеспечению доступа для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжительность программ должна составлять не менее 72 академических часов. Предельное время приема документов и выдачи результата — не более 60 минут. Предусмотрена возможность предоставления услуги частично или полностью в электронном формате с использованием дистанционных технологий.

Образовательные организации обязаны размещать информацию о стоимости услуг на официальных сайтах и информационных стендах. Также устанавливаются параметры качества услуги, включая недопущение дискриминации, соблюдение сроков и наличие книги жалоб и предложений.

Проектом предусмотрен порядок отказа в предоставлении услуги и механизм обжалования. Письменные жалобы должны рассматриваться в течение 14 дней.
