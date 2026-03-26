11:34
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Общество

Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд — ЮНЕСКО

Число детей и молодых людей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд и достигло 273 миллионов человек. Это обусловлено ростом численности населения, кризисами и сокращением бюджетов. Таков основной вывод всемирного доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования 2026 года.

По данным Службы новостей ООН, каждый шестой ребенок школьного возраста в мире исключен из системы образования, и лишь двое из трех учащихся завершают обучение в средней школе.

Согласно докладу, с 2015 года прогресс в обеспечении посещаемости школ замедлился почти во всех регионах. Более шестой части всех детей в мире проживают в зонах конфликтов. Это означает, что фактическое число детей, не посещающих школу, на миллионы превышает показатели, отраженные в официальной статистике.

Проблема особенно остро стоит на Ближнем Востоке, где региональная напряженность привела к закрытию многих школ. В результате миллионы детей лишились возможности посещать занятия и столкнулись с повышенным риском отставания в обучении.

Читайте по теме
Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся

Несмотря на существующие вызовы, доклад отмечает значительные достижения в глобальной сфере образования за последние годы. Ряд стран сократили показатели непосещаемости школ как минимум на 80 процентов с 2000 года: в частности Мадагаскар и Того — среди детей, Марокко и Вьетнам — среди подростков, Грузия и Турция — среди молодежи.

В Азербайджане доля пятилетних детей, получающих услуги дошкольного образования, выросла с 25 процентов в 2016 году до 92 процентов в 2021-м, что позволило практически ликвидировать разрыв в доступе между городскими и сельскими районами.

Аналогичный прогресс в Узбекистане, где охват дошкольным образованием утроился всего за семь лет. Усилия правительства страны привели к устранению неравенства в доступе к детским садам между столицей и другими регионами.

При общей численности учащихся в 1,4 миллиарда человек в 2024 году глобальный охват начальным и средним образованием с 2000-го вырос на 30 процентов. Число учащихся в дошкольных учреждениях увеличилось на 45 процентов, а в учреждениях послесреднего образования — на 161 процент. Это означает, что каждую минуту доступ к образованию получают более 25 детей. Кроме того, гендерный разрыв в начальном и среднем образовании в среднем практически устранен.

В Китае расширение доступа к высшему образованию происходило беспрецедентными темпами: с 7 процентов в 1999-м до более чем 60 процентов в 2024-м.

Читайте по теме
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР

В докладе подчеркивается растущая приверженность принципам инклюзивности во всем мире.

Страны Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа демонстрируют масштабный переход от «медицинской модели» инвалидности к инклюзивному педагогическому подходу. По данным отчета, доля детей с инвалидностью, обучающихся в специализированных школах-интернатах региона, сократилась с 78 процентов в 2005 году до 29 процентов в 2024-м.

При этом отмечается, что ни одна отдельно взятая мера не способна обеспечить всеобщий доступ к образованию. Политика должна строиться с учетом местных реалий, решать проблемы комплексно и опираться на доказательную базу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367477/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников
В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей
Систему электронной записи в школу обновят в Кыргызстане
Врачи провели выездной медосмотр в реабилитационном центре «Үмүт — Надежда»
Детей разрешат вывозить без согласия второго родителя — законопроект
Ежегодно умирают почти 5 миллионов детей до пяти лет — ООН
В селе Кызыл-Байрак города Ош построят новую школу. Старая переполнена
В Сокулукском районе начали строить школу на 750 ученических мест
В жилмассиве «Калыс-Ордо» строится дополнительный корпус школы на 650 мест
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бизнес
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
26 марта, четверг
11:19
Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд — ЮНЕСКО Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год по...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 марта
11:00
Шаирбека Ташиева вновь вызвали на допрос в МВД — источники
10:40
В ГКНБ обсудили угрозы экстремизма и влияние кризисов на Ближнем Востоке
10:39
Более 5 тысяч человек задействованы в строительстве ж/д КНР — Кыргызстан — РУз