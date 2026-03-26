Число детей и молодых людей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд и достигло 273 миллионов человек. Это обусловлено ростом численности населения, кризисами и сокращением бюджетов. Таков основной вывод всемирного доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования 2026 года.

По данным Службы новостей ООН, каждый шестой ребенок школьного возраста в мире исключен из системы образования, и лишь двое из трех учащихся завершают обучение в средней школе.

Согласно докладу, с 2015 года прогресс в обеспечении посещаемости школ замедлился почти во всех регионах. Более шестой части всех детей в мире проживают в зонах конфликтов. Это означает, что фактическое число детей, не посещающих школу, на миллионы превышает показатели, отраженные в официальной статистике.

Проблема особенно остро стоит на Ближнем Востоке, где региональная напряженность привела к закрытию многих школ. В результате миллионы детей лишились возможности посещать занятия и столкнулись с повышенным риском отставания в обучении.

Несмотря на существующие вызовы, доклад отмечает значительные достижения в глобальной сфере образования за последние годы. Ряд стран сократили показатели непосещаемости школ как минимум на 80 процентов с 2000 года: в частности Мадагаскар и Того — среди детей, Марокко и Вьетнам — среди подростков, Грузия и Турция — среди молодежи.

В Азербайджане доля пятилетних детей, получающих услуги дошкольного образования, выросла с 25 процентов в 2016 году до 92 процентов в 2021-м, что позволило практически ликвидировать разрыв в доступе между городскими и сельскими районами.

Аналогичный прогресс в Узбекистане, где охват дошкольным образованием утроился всего за семь лет. Усилия правительства страны привели к устранению неравенства в доступе к детским садам между столицей и другими регионами.

При общей численности учащихся в 1,4 миллиарда человек в 2024 году глобальный охват начальным и средним образованием с 2000-го вырос на 30 процентов. Число учащихся в дошкольных учреждениях увеличилось на 45 процентов, а в учреждениях послесреднего образования — на 161 процент. Это означает, что каждую минуту доступ к образованию получают более 25 детей. Кроме того, гендерный разрыв в начальном и среднем образовании в среднем практически устранен.

В Китае расширение доступа к высшему образованию происходило беспрецедентными темпами: с 7 процентов в 1999-м до более чем 60 процентов в 2024-м.

Читайте по теме Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР

В докладе подчеркивается растущая приверженность принципам инклюзивности во всем мире.

Страны Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа демонстрируют масштабный переход от «медицинской модели» инвалидности к инклюзивному педагогическому подходу. По данным отчета, доля детей с инвалидностью, обучающихся в специализированных школах-интернатах региона, сократилась с 78 процентов в 2005 году до 29 процентов в 2024-м.

При этом отмечается, что ни одна отдельно взятая мера не способна обеспечить всеобщий доступ к образованию. Политика должна строиться с учетом местных реалий, решать проблемы комплексно и опираться на доказательную базу.