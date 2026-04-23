Цены шокируют. В Бишкеке обучение в частных школах дошло до 1,3 миллиона сомов

В Кыргызстане на фоне резонанса в соцсетях и СМИ Антимонопольная служба провела мониторинг стоимости обучения в частных школах Бишкека.

Как сообщили в ведомстве, в апреле проверены 45 из 104 частных школ столицы. Выяснилось, что в ряде учебных заведений годовая плата достигает от 570 тысяч до 1 миллиона 340 тысяч сомов.

В других частных школах стоимость значительно ниже — от 40 тысяч до 150 тысяч сомов в год.

Для сравнения, в вузах обучение обходится дешевле. В Кыргызском национальном университете плата начинается от 43 тысяч сомов, в Кыргызско-Российском Славянском университете — от 110 тысяч, а в Американском университете в Центральной Азии — в среднем от 447 тысяч сомов в год.

В целом, как отмечают в службе, обучение в ведущих вузах Бишкека стоит в среднем от 107 тысяч до 152 тысяч сомов, тогда как в частных школах — от 313 тысяч до 580 тысяч.

В связи с ростом цен антимонопольный орган направил предложения в Министерство образования и мэрию столицы. Среди них — меры по сдерживанию стоимости обучения, анализ себестоимости в школах с оплатой выше 200 тысяч сомов, а также введение обязательного раскрытия структуры цен и правил их изменения.

Также предлагается разработать единые правила, обеспечивающие доступность образования и равные условия для учащихся.