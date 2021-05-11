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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

После приграничного конфликта. В больницах Бишкека остаются 57 пострадавших

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова посетила Бишкекский научный центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) и навестила раненых и пострадавших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

В медицинском учреждении получают лечение 36 человек.

Жылдыз Бакашова пожелала пациентам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

По ее словам, в последних событиях на границе пострадали простые граждане, военнослужащие. Государство со своей стороны создаст все условия для лечения и восстановления здоровья граждан. Этому вопросу уделяется особое внимание.

Напомним, в результате приграничного конфликта 57 человек поступили в медицинские учреждения города Бишкека. Из них 36 находятся на лечении в БНИЦТиО, 12 — в Национальном хирургическом центре и 9 — в Национальном госпитале. Всем пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193627/
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